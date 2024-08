Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Geldbörsen-Dieb nach Zeugenhinweisen festgenommen

Schwerte (ots)

Am Samstagmorgen (17.08.2024) gegen 10:30 Uhr gaben mehrere aufmerksame Zeugen auf dem Markt in Schwerte Hinweise auf einen möglichen Taschen- und Geldbörsen-Dieb. Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung konnten Polizeikräfte den Mann kontrollieren und trafen ihn im Besitz eines Geldbeutels an, der, wie sich erst wenig später durch Anzeigenerstattung der Eigentümerin herausstellte, zuvor unbemerkt aus einem Kinderwagen entwendet worden war. Der 29 jährige Schwerter wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei wurde er später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

