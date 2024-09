Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch in Gaststätte; Ahlden: Anbauteile für Traktor entwendet; Bomlitz: Unfall mit einer Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

13.09.2024 / Einbruch in Gaststätte

Schwarmstedt: Unbekannte drangen am frühen Freitagmorgen, in der Zeit von 04:30 Uhr bis 05:45 Uhr, in eine Gaststätte in der Marktstraße ein. Dabei entwendeten die Täter unter anderem Lebensmittel und Haushaltsartikel. Die tatbetroffene Gaststätte war bereits in der Nacht vom 15.08.2024 auf den 16.08.2024 das Ziel von Einbrechern. Hinweise zu den Taten und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

12.09.2024 / Anbauteile für Traktor entwendet

Ahlden: In der Zeit vom 07.09.2024 bis zum 12.09.2024 haben Unbekannte Traktor-Anbauteile aus einer Scheune, die in der Eilter Dorfstraße steht, entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen hydraulischen Oberlenker sowie einen mechanischen Unterlenker. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

12.09.2024 / Unfall mit einer Leichtverletzten

Bomlitz: Ein 42-Jähriger wollte am Dienstagmittag mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Walsroder Straße einbiegen. Dabei übersah der Mann ein vorfahrtberechtigtes Auto, das die Walsroder Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 53-jährige Fahrerin leicht verletzt. Zudem beschädigten umherfliegende Fahrzeugteile ein parkendes Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell