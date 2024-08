Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Freester Fischerfest und 25. Heringsdorfer Kaisertage - Polizeiliche Bilanz zur Veranstaltungslage des vergangenen Wochenendes

Vorpommern-Greifswald (ots)

Über das vergangene Wochenende fanden im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit dem Fischerfest in Freest und den 25. Heringsdorfer Kaisertagen zwei größere Volksfeste statt.

Das Fischerfest in Freest fand vom 02.08.2024 bis zum 04.08.2024 statt und verzeichnete ca. 30.000 Besucher. Zur Absicherung der Veranstaltung waren sowohl Kräfte des Polizeireviers Wolgast, des Polizeihauptreviers Greifswald als auch Kräfte der Wasserschutzpolizei Wolgast im Einsatz. Das Veranstaltungsgelände war dabei vor allem in den Abendstunden am Freitag und Samstag sehr gut ausgelastet.

Die Polizei hat im Rahmen der Veranstaltung mehrere Anzeigen gefertigt, u.a. in einem Fall wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung, in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dabei kam es am Abend des 02.08.2024 gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Veranstaltungsgeländes beim Freester Fischerfest. Die Geschädigte, eine 34-jährige deutsche Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes hielt an einer Einlassstelle einen Pkw Volvo an und kontrollierte diesen. Dem Fahrzeugführer des Pkw Volvo wurde die Durchfahrt untersagt und er wurde aufgefordert umzudrehen. Der Aufforderung kam er nicht nach, beschleunigte und kollidierte dabei mit dem linken Arm der Geschädigten. Durch dieses Fahrmanöver konnte der Tatverdächtige die Fahrbahn weiter befahren und flüchtete vom Tatort. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Greifswald. Der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs richtet sich derzeit gegen einen 52-jährigen Deutschen.

Der zweite Fall der gefährlichen Körperverletzung wurde am 03.08.2024 gegen 01:50 Uhr bei der Polizei angezeigt. Der Geschädigte, ein 18-jähriger Österreicher gab an, dass er am Freester Strand von drei männlichen Personen gemeinschaftlich angegriffen worden ist. Der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung richtet sich dabei gegen einen 26-jährigen Deutschen und zwei weitere unbekannte Männer im geschätzten Alter von etwa 20 bis 30 Jahren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zudem im Zeitraum von 01:15 Uhr bis 01:45 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung. Dabei schlug der unbekannte Tatverdächtige dem Geschädigten, einem 28-jährigen Deutschen mit der Faust in das Gesicht, wodurch dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

In allen drei Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatablauf sowie den Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252 0 zu wenden.

Die 25. Heringsdorfer Kaisertage fanden vom 01.08.2024 bis zum 04.08.2024 statt und verzeichneten insgesamt ca. 20.000 Besucher. Der Festumzug am 03.08.2024 verlief ohne besondere Vorkommnisse. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung hat die Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Dabei wurde der Geschädigten am 03.08.2024 im Tatzeitraum von 17:30 Uhr bis 17:35 Uhr von einem Textilstand auf der Promenade die Geldbörse mit den Tageseinnahmen durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Schaden beträgt 1.100 Euro.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279 0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell