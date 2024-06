POL-FR: Efringen-Kirchen/Kleinkems: E-Mountainbike-Fahrer kollidiert auf abschüssigen Wirtschaftsweg mit Steinmauer

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Friedenweiler] Am Sonntag, den 16.06.2024, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in eine Garage des Gemeindehauses in der Peter-Thumb-Straße ein und entwendete darin gelagerte Süßwaren und Bargeld. Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der ...

