POL-ANK: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt auf der L 32 bei Jatznick

Pasewalk (ots) - In der Nacht vom 04.08.2024 auf den 05.08.2024 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Prenzlauer Straße in Pasewalk zu einem Wohnungsbrand. Gegen 02:40 Uhr verständigte ein Bewohner des dreistöckigen Altbaus die Feuerwehr, nachdem er in seiner Nachbarwohnung im Dachgeschoss Brandgeruch wahrgenommen hatte. Die Beamten des Polizeihauptreviers ...

mehr