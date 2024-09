Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Vorl. Festnahmen nach Ladendiebstahl; Munster: Falsche Polizeibeamte; Walsrode: 3,17 Promille auf dem Rad; Soltau: Vorfahrt genommen; Neuenkirchen: Versuchte Einbrüche

Heidekreis (ots)

10.09.2024 / Vorläufige Festnahmen nach Ladendiebstahl

Soltau: Zwei Männer im Alter von 33 und 34 Jahren wurden am Dienstagnachmittag nach einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in der Soltauer Innenstadt vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten die Ladendiebe noch an ihrem Auto antreffen und zunächst kontrollieren. Dabei stellten die Beamten weiteres Diebesgut im Gesamtwert von 9.000 Euro fest. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich zudem konkrete Hinweise darauf, dass die Täter, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, für weitere gleichgelagerte Taten, vor allem in Schleswig-Holstein, in Frage kommen. Der Zentrale Kriminaldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

10.09.2024 / Falsche Polizeibeamte am Telefon

Munster: Am späten Dienstagabend gab es in Munster wieder eine Anrufwelle falscher Polizeibeamter. In allen bislang bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen die Betrugsabsicht erkannt und das Gespräch beendet. Die falschen Polizeibeamten täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.polizei-beratung.de.

10.09.2024 / Mit 3,17 Promille auf dem Fahrrad

Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am Dienstagabend durch Zeugen auf einen Fahrradfahrer aufmerksam gemacht, der im Walsroder Stadtgebiet die gesamte Breite der Fahrbahn nutzte und stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 3,17 Promille festgestellt. Der 42-Jährige, der unverletzt blieb, musste schließlich eine Blutprobe abgeben.

10.09.2024 / Vorfahrt genommen - zwei Leichtverletzte

Soltau: Eine 60-jährige Frau missachtete am Dienstagmittag an der Einmündung Herzog-Bernd-Straße/Lüneburger Straße mit ihrem Fahrzeug die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Nach der Kollision verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, das über einen anliegenden Geh- und Radweg rollte und schlussendlich an einem Gartenzaun und der dahinterliegenden Hausfassade zum Stillstand kam. Der Verunfallte und seine 85-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von fast 20.000 Euro.

09.09.2024 / Versuchte Einbrüche

Neuenkirchen: Unbekannte versuchten in der Zeit vom 06.09.2024 bis 09.09.2024 in insgesamt drei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Freudenthalstraße zu gelangen. In allen drei erfolglosen Fällen konnten Hebelmarken an den jeweiligen Wohnungstüren festgestellt werden. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell