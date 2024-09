Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Treckergespann verunfallt; Lindwedel: In Firmengebäude eingedrungen

Heidekreis (ots)

09.09.2024 / Treckergespann verunfallt (FOTO)

Soltau: Am Montagmorgen befuhr ein Treckergespann, beladen mit Karotten, die Lüneburger Straße stadteinwärts. Kurz vor der Kreuzung zum Oeninger Weg/zur Harm-Tyding-Straße geriet das Gespann ins Schlingern und kam schlussendlich von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte es mit der dortigen Ampelanlage. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es kam bis zur Bergung des Gespanns zu Verkehrsbehinderungen.

08.09.2024 / In Firmengebäude eingedrungen

Lindwedel: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag in ein Firmengebäude in der Straße "Am Bahndamm" ein. Dabei entwendeten die Täter unter anderem einen Firmentransporter, der am Sonntagmittag durch die Polizei in Nienburg/Weser festgestellt werden konnte. Nachdem das Fahrzeug auf mögliche Spuren untersucht wurde, nahmen Verantwortliche der geschädigten Firma den Transporter wieder entgegen. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

