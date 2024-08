Rheinberg (ots) - Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in Rheinberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich der 29-jährige Fahrer eines Motorrades schwere Verletzungen zuzog. Gegen 18:30 Uhr bog ein Sattelzug nach links vom Betriebsgelände des eines Logistikzentrums An der Rheinberger Heide in Richtung Autobahn ab. ...

