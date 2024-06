POL-WES: Schermbeck/Duisburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Geschehnisse um Verletzung einer jungen Joggerin aufgeklärt

Dinslaken (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (19.06.24) drangen vier unbekannte Täter gegen 1 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft an der Neustraße ein. Die Täter beschädigten eine Glastür und gelangten so in den Laden. Sie entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die auffällige Beobachtungen in dem ...

mehr