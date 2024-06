Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft

Dinslaken (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (19.06.24) drangen vier unbekannte Täter gegen 1 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft an der Neustraße ein.

Die Täter beschädigten eine Glastür und gelangten so in den Laden. Sie entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 240619-0217

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell