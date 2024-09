Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode - Rettung einer Würgeschlange Bad Fallingbostel - Apfelsaftkonzentrat auf der Fahrbahn

PI Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht zum 07.09.2024 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Durch die Beamten der Polizei Bad Fallingbostel konnte dieser im Stadtgebiet kontrolliert werden. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest stellte sich eine Beeinflussung von 1,76 Promille heraus. Nach einer Blutentnahme wurde dem 37-jährigen Herforder die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bad Fallingbostel - Apfelsaftkonzentrat auf der Fahrbahn

Dass Apfelsaft klebt, ist allgemein bekannt. Dass aber Apfelsaftkonzentrat noch klebriger ist, mussten die Beamten der Polizei Bad Fallingbostel am Freitagnachmittag feststellen. Ein Sattelzug, der einen örtlichen Safthersteller beliefern wollte, verlor auf der etwa einen Kilometer langen Strecke von der Anschlussstelle Bad Fallingbostel bis zum Safthersteller einiges an Konzentrat. Durch einen Umweltdienst wurde die Strecke mit einem speziellen Reinigungswagen gesäubert, sodass am Ende keine Gefahr mehr für Verkehrsteilnehmer bestand. Für die Reinigungsarbeiten musste die Anschlussstelle Bad Fallingbostel kurzzeitig gesperrt werden.

Walsrode - Rettung einer Würgeschlange

Die Beamtinnen der Polizei Walsrode staunten nicht schlecht, als sie am vergangenen Samstagmittag bei einer Wohnungsöffnung aufgrund eines akuten Wasserschadens mit einem Rautenpython zu tun hatten. Die circa zwei Meter lange Würgeschlange war in der betroffenen Wohnung in einem Terrarium artgerecht gehalten worden, konnte allerdings aufgrund des Wasserschadens nicht dort verbleiben. Da der zwischenzeitlich eingetroffene Tierhalter keine weitere Unterbringungsmöglichkeit hatte, brachten die zwei Polizistinnen das Tier zur Wildtierhilfe nach Soltau.

Soltau - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel den eingesetzten Polizeibeamten ein PKW auf, welchen sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften. Während der Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 45-jährigen Berliners wahrnahmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Ferner stellte sich heraus, dass der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Nach erfolgter Blutprobenentnahme, der Einleitung eines Strafverfahrens und der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Soltau - weitere Trunkenheitsfahrt

In derselben Nacht wurde ebenfalls in Soltau ein 33-jähriger Schneverdinger mit seinem PKW kontrolliert. Hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,93 Promille. Nach einer beweissicheren Atemalkoholmessung auf der hiesigen Dienststelle wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell