Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuchter Einbruch in Kindergarten; Schneverdingen: Einbruch in Werkstatt

Heidekreis (ots)

03.09.2024 / Versuchter Einbruch in Kindergarten

Walsrode: In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Grünstraße einzudringen. Hierfür hebelten die Täter erfolglos an den Fenstern und Türen. Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48460 entgegen.

02.09.2024 / Einbruch in Werkstatt

Schneverdingen: Unbekannte gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Werkstatt in der Hamburger Straße in Heber und entwendeten aus dieser insgesamt acht Akkumaschinen der Marke Makita. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell