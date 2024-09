Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfall - Zeugen gesucht; Gilten: Zündkerzen entwendet; Soltau: Frontal gegen Baum; Rethem: Kradfahrer schwer verletzt; Soltau/Bad Fallingbostel: Mit 1,72 Promille am Steuer

Heidekreis (ots)

01.09.2024 / Unfall mit 1,92 Promille - Zeugen gesucht

Schneverdingen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr um etwa 02:20 Uhr ein blauer Opel Corsa in Schlangenlinien die Oststraße in Schneverdingen. In Höhe der "Monkeybar" fuhr das Auto mit der linken Fahrzeugseite auf den dortigen Bürgersteig. Zu diesem Zeitpunkt haben sich vor der Bar mehrere Menschen aufgehalten. Zumindest einer musste zur Seite springen, um einen eventuellen Zusammenstoß zu verhindern. Das Auto fuhr schließlich weiter und verunfallte kurz darauf zwei Mal in der nahegelegenen Bahnhofstraße. Der Opel prallte hier zunächst gegen einen Zaun und stieß anschließend auf dem Penny-Parkplatz mit einem Pfeiler zusammen. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten den flüchtigen Verursacher schließlich in der Nähe des Unfallortes ergreifen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mann leicht verletzt war und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille, sodass der Schneverdinger eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun weitere Zeugen/Geschädigte, die insbesondere im Bereich der "Monkeybar" durch die Fahrweise des 26-Jährigen gefährdet wurden.

01.09.2024 / Zündkerzen entwendet

Gilten: In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in einen Schuppen einer Biogasanlage ein, die sich in der Rodewalder Straße befindet. Anschließend entwendeten die Täter insgesamt 36 Zündkerzen in einem Gesamtwert von über 16.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

01.09.2024 / Frontal gegen Baum

Soltau: Ein 27-jähriger Taxifahrer befuhr am frühen Sonntagmorgen die Kreisstraße 9 von Dittmern in Richtung Oeningen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 32.000 Euro.

31.08.2024 / Kradfahrer schwer verletzt

Rethem: Ein 34-jähriger Autofahrer wollte am Samstagnachmittag von der Bahnhofstraße nach links auf die Bundesstraße 209 einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der durch den anschließenden Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen transportierte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

31.08.2024 / Frau mit 1,72 Promille am Steuer

Soltau/Bad Fallingbostel: Der Polizei wurde am späten Samstagabend ein auffällig fahrendes Auto gemeldet, das von der Celler Straße in Richtung der Anschlussstelle Soltau-Süd fuhr. Auf dieser Strecke geriet das Auto bereits in einen Graben, konnte aber dennoch weiterfahren. Kurz danach bewegte sich der Mercedes-Benz auf die A 7 und fuhr in Schlangenlinien in Richtung Hannover. Im Baustellenbereich touchierte das Fahrzeug dann eine Gleitschutzwand. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten das Auto schließlich auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel feststellen und kontrollieren. Die 26-jährige Fahrerin stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, sodass ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem wurde der Führerschein der Frau, die im Landkreis Celle wohnt, beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell