Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Halter gesucht; Schneverdingen: Zeuge nach Bedrohung gesucht

Heidekreis (ots)

03.09.2024 / Halter gesucht

Schneverdingen: Bereits am 25.08.2024, während des Heideblütenfestes, kam es gegen 14:00 Uhr im Ahornweg in Schneverdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachteten, wie ein geparkter VW Up mit der Aufschrift "Dental" durch ein rangierendes Auto am Heck beschädigt wurde. Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notieren und haben diese Beobachtungen auf einem Zettel am beschädigten VW Up hinterlassen. Da sich bis zum heutigen Tage kein Geschädigter gemeldet hat, sucht nun die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) nach dem Halter des weißen VW Up.

03.09.2024 / Zeuge nach Bedrohung gesucht

Schneverdingen: Am 29.08.2024 soll es in der Harburger Straße, vor dem dortigen Ärztehaus, zu einer Bedrohung zum Nachteil einer 25-jährigen Frau gekommen sei. Die Täterin, eine namentlich bekannte 39-Jährige, habe nur von ihren Handlungen abgelassen, weil eine bislang unbekannte männliche Person aus dem Ärztehaus heraustrat. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun diesen männlichen Zeugen.

