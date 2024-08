Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Gemeindehaus Düdenbüttel aufgebrochen, Fahrrad in Buxtehude sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Stade (ots)

1. Gemeindehaus Düdenbüttel aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 00:20 h und 00:35 h haben bisher unbekannte Täter in Düdenbüttel in der Straße "An der Loge" ein Fenster neben dem Haupteingang an der Frontseite der Schützenhalle aufgehebelt und konnten dann dadurch in das Gebäude einsteigen. Im Inneren wurden dann noch eine weitere Tür aufgebrochen und ein Wandtresor gewaltsam geöffnet. Mit einer Geldbörse als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Fahrrad in Buxtehude sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Im Rahmen eines derzeit beim Polizeikommissariat Buxtehude laufenden Ermittlungsverfahrens gegen einen 24-jährigen Buxtehuder wurde von den eingesetzten Beamten am 16. Juli ein Fahrrad am Fahrradständer am Buxtehuder Bahnhof sichergestellt. Da sich bisher noch nicht ermitteln ließ, wem das Rad gehört, suchen die Ermittler jetzt auf diesem Weg nach dem rechtmäßigen Eigentümer des 28er PEGASUS Avanti in schwarz mit auffälligem blauen Flaschenhalten am Rahmen. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Foto vom Rad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

