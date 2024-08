Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerstören Glasscheiben von drei Bushaltestellen in Stade - Update - neue Tatorte dazugekommen

Stade (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Stade in der Straße "Hohenwedel" an drei Bushaltestellen mehrere Scheiben der dortigen Unterstände eingeschlagen und so einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Am heutigen Vormittag wurden durch Busfahrer der KVG weitere Tatorte festgestellt, so dass es sich jetzt derzeit insgesamt um sieben Bushaltestellen handelt.

Dazu gekommen sind:

- Schiffertorstraße; Haltestelle Stade, Schiffertor (Brücke) - Schiffertorstraße, Haltestelle Stade, Stadeum - Am Steinkamp, Haltestelle Wiepenkathen, Am Lohberg - Alte Dorfstr., Haltestelle Wiepenkathen, TÜV

Der zur Zeit entstandene Schaden wird nun auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

