Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall auf der A 98 - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.08.2024, kurz nach 18:30 Uhr, haben sich bei einem Auffahrunfall auf der A 98 zwischen dem Autobahndreieck Lörrach-Ost und Autobahndreieck Hochrhein zwei Personen schwer verletzt. Ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer war einem Kleinwagen ins Heck geprallt. Dieser wurde durch den Aufprall noch gegen eine Leitplanke abgewiesen. Im Kleinwagen verletzten sich die 29 Jahre alte Fahrerin und eine 26-jährige Mitfahrerin schwer. Die Verletzten kamen in verschiedene Krankenhäuser. An den beiden Autos entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 22000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Rheinfelden während den Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Streckenreinigung und Ausleitung wurde von der Autobahnmeisterei übernommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

