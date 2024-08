Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unter Vorwand Wohnung betreten und Geld entwendet - Polizei warnt vor falscher Pflegekraft

Stade (ots)

Bereits zweimal ist es in der vergangenen Zeit zu Vorfällen gekommen, bei denen sich Unbekannte unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen verschafft und dann dort Geld entwendet haben.

Am Samstag, den 03.08. gegen 17:45 h hatte eine unbekannte Frau in einer weißen Bekleidung bei einer älteren Dame in Fredenbeck in der Straße "Am Golfplatz" geklingelt und dann unter dem Vorwand, sie wäre eine Pflegekraft, die Wohnung betreten.

Hier konnte die Unbekannte dann eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld entwenden und damit die Flucht antreten.

Einen Tag danach, am Sonntag, den 04.08. gegen 16:15 h ist erneut eine in weiß gekleidete Frau diesmal im Seniorenheim in der Straße "Im Sande" in Harsefeld erschienen und hatte bei einer Seniorin geklingelt.

Unter dem Vorwand, eine Begutachtung durchführen zu müssen, konnte die Unbekannte die Geschädigte dann in einen Raum locken. In der Zeit war dann vermutlich eine zweite Person in die Wohnung gelangt und hatte mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die in weiß gekleideten Frauen im Tatzeitraum in Fredenbeck und Harsefeld gesehen haben oder die sonstige Hinweise zu den Diebstählen geben können.

Es wird nochmals daraus hingewiesen, dass Unbekannte keinesfalls in die Wohnungen gelassen werden sollten, immer sollte versucht werden, die Identität oder die Beauftragung festzustellen. Im Zweifelsfall bitte immer die Polizei, auch über Notruf 110 anrufen. Nur dann können die eingesetzten Beamten die Personen noch einer Kontrolle unterziehen, bevor mögliche Geschädigte bestohlen werden.

Hinweise in den beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell