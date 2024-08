Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr und Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Dienstag, den 30.07. ist es gegen 17:15 h in Stade in der Wallstraße am dortigen Kreisel zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer war zu der Zeit mit seinem weißen Renault aus Richtung Wallstraße gekommen entgegen der Fahrtrichtung Richtung Freiburger Straße in den Kreisel eingefahren und dann dort mit einem Skoda eines 27-jährigen Fahrers aus Hechthausen zusammengestoßen.

Beide Fahrzeuge hatten sich dabei gestreift und wurden erheblich beschädigt.

Statt sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, war der unbekannte Fahrer dann aber geflüchtet.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Verursachen eines Verkehrsunfalls ermittelt.

Da der weiße Renault bei dem Unfall erheblich beschädigt wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass es Zeugen geben könnte, die Hinweise zu der Identität des unbekannten Fahrers geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell