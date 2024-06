Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Einbrecher kommt über Kellerfenster

In den vergangenen Tagen brach ein Unbekannter bei Lauterstein in ein Haus ein.

Der Täter war in der Nacht zum Dienstag am Werk. Zwischen 23 Uhr und 17 Uhr hebelte der Unbekannte an einem Haus in der Straße Am Steinriegel in Nenningen ein Kellerfenster auf. So gelangte er in das Innere. Dort durchsuchte er die Räume nach Wertgegenständen und fand wohl Schmuck. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherten die Spuren und sucht nun nach dem Einbrecher.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

