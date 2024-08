Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Parksituation rund um den Stader Fischmarkt - rücksichtslose Autofahrer blockieren immer wieder die Straßen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Rund um den Stader Fischmarkt kommt es immer wieder zu einer hohen Anzahl von Falschparkern, die zum Teil sogar die Durchfahrt für andere Verkehrsteilnehmer behindern.

So auch wieder am vergangenen Wochenende in der Bungenstraße und in der Kehdinger Straße.

Hier wird immer wieder in dem verkehrsberuhigten Bereich, der entsprechend ausgeschildert ist, verbotswidrig außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen geparkt.

Die hat in der Vergangenheit unter anderen auch schon dazu geführt, dass die Müllabfuhr die Straßen nicht befahren und so den Müll nicht abholen konnte.

Am gestrigen Abend musste die Polizei dann ein Fahrzeug sogar mit einem Abschleppfahrzeug umsetzen lassen, weil dieses an einer Engstelle abgestellt war und die Durchfahrtbreite von knapp 2 Meter nicht für die nachfolgenden Fahrzeuge ausreichte. Diese mussten dann in der Einbahnstraße zurücksetzen und über die Rosenstraße ausweichen.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Ich habe kein Verständnis für dieses rücksichtslose und fahrlässige Verhalten. Sollte es in der dicht bebauten historischen Innenstadt zu einem Ausbruch eines Brandes bzw. zu einem Notfall kommen, können weder die Feuerwehr noch der Rettungsdienst die zugeparkten Straßen befahren. Das ist unverantwortlich. Parkplätze stehen am Stadthafen, im Kauflandparkhaus oder beim Stadeum ausreichend zur Verfügung. Man muss nur leider ein wenig weiter gehen."

Polizei und Ordnungsamt werden den Bereich weiterhin kontrollieren und entsprechende Verwarnungsgelder aussprechen. Im Notfall muss dann leider abgeschleppt bzw. umgesetzt werden. Die Kosten dafür sind von den Verursachern zu tragen.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell