Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferfallrohre von Buxtehuder Kirche entwendet, Drei Autos in Ahlerstedt aufgebrochen, Unbekannte zerstören Glasscheiben von drei Bushaltestellen in Stade

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Kupferfallrohre von Buxtehuder Kirche entwendet

Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende in Buxtehude in der Apensener Straße zwei Kupferfallrohre von der dortigen Kirche abmontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

2. Drei Autos in Ahlerstedt aufgebrochen

IN der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter in Ahlerstedt im Büntweg, in der Straße "Im Hofe" und in der Straße "Großer Damm" drei dort geparkte Autos aufgebrochen. Bei den beiden VW und dem Skoda wurden jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend der Innenraum nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Hier konnten der oder die Täter dann eine Schachtel Zigaretten, eine geringe Menge Bargeld sowie eine Geldbörse mit Papieren erbeuten. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3, Unbekannte zerstören Glasscheiben von drei Bushaltestellen in Stade

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Stade in der Straße "Hohenwedel" an drei Bushaltestellen mehrere Scheiben der dortigen Unterstände eingeschlagen und so einen erheblichen Sachschaden verursacht. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell