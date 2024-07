Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes

Jever (ots)

Am 31.07.2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw, Ford Fiesta in grün, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Adolf-Ahlers-Straße in Jever.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Kunststoffblende und das "Blinker Glas" des Außenspiegels auf der Beifahrerseite herausgebrochen waren und der Außenspiegel insgesamt erheblich gelockert war.

Es ist zu vermuten, dass zuvor ein anderes Fahrzeug mit dem Außenspiegel des geparkten Pkw kollidiert ist und sich die unfallverursachende Person entfernt hat, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

