Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motorradfahrer bei Unfall in Düdenbüttel schwer verletzt, Kupferfallrohre in Harsefeld entwendet, Einbrecher in Gräpeler Kläranlage und Mehrzweckhalle Großenwöhrden

Stade (ots)

1. Motorradfahrer bei Unfall in Düdenbüttel schwer verletzt

Am heutigen Vormittag gegen kurz vor 09:15 h ist es in der Ortsdurchfahrt Düdenbüttel auf der Bundesstraße 73 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Zu der Zeit war ein 75-jähriger Fahrer eines Mercedes mit Anhänger aus Lamstedt auf der B 73 am Ortsausgang in Richtung Stade unterwegs und im Begriff nach links in die Straße "Im Klamm" abzubiegen.

Dabei übersah er offenbar den aus Richtung Stade kommenden 60-jährigen Fahrer eines Yamaha-Motorrades aus Neustadt-Glewe.

Dieser versuchte noch eine Kollision durch starkes Bremsen zu verhindern, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Krad und prallte mit dem Anhänger zusammen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt, den Notarzt des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 sowie durch die Besatzungen eines Rettungswagens und des Hubschraubers in eine dortige Klinik geflogen werden. Der 75-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt, wurde an Ort und Stelle vom Rettungsdienst versorgt und dann in Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Düdenbüttel und Himmelpforten rückten an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute unterstützten die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrsregelung sowie bei der Landung des Rettungshubschraubers. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen.

Die Bundesstraße 73 musste für die Zeit der Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im fließenden Verkehr.

Das Krad wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Anhänger und der Mercedes trugen erhebliche Beschädigungen davon. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

2. Kupferfallrohre in Harsefeld entwendet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Harsefeld in der Herrenstraße am dortigen Rathaus und am Familieninformationszentrum mehrere Kupferfallrohre abmontiert und mitgenommen. Mit der Beute konnten der oder die Täter nach der Tat unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Einbrecher in Gräpeler Kläranlage und Mehrzweckhalle Großenwöhrden

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen in Gräpel in der Straße "Appelwisch" nach dem Einschlagen einer Scheibe und dem anschließenden Öffnen eines Fensters in das Innere der dortigen Kläranlage eingedrungen und haben diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Augenscheinlich ohne Beute sind die Täter dann geflüchtet.

In Großenwöhrden in der Straße "Am Sportplatz" wurde ebenfalls in der Nacht die dortige Mehrzweckhalle von Unbekannten angegangen. Hier konnten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster öffnen und so in den Gebäudekomplex einsteigen. Beim Durchsuchen der Kegelbahn, des Kindergartens sowie der Räumlichkeiten des Sportvereins und eines Geräteschuppens konnten der oder die Einbrecher dann eine geringe Menge Bargeld sowie eine Musikbox erbeuten. Anschließend gelang auch hier unerkannt die Flucht.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

