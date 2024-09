Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Borg: Schwerer Verkehrsunfall; Schwarmstedt: Fahrradeigentümer gesucht (Foto); Wietzendorf: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Heidekreis

06.09.2024 / Schwerer Verkehrsunfall

Borg: Am Freitagmorgen kam es um kurz nach 7 Uhr auf der Kreisstraße 134 (Am Böhmeufer) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr von Uetzingen in Richtung Ahrsener Straße, als plötzlich ein Radfahrer in Höhe der Borger Straße die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der junge Radfahrer, ein 18-Jähriger aus Benefeld, wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme war die Kreisstraße 134 im Bereich der Unfallstelle teilweise voll gesperrt.

05.09.2024 / Fahrradeigentümer gesucht (Foto)

Schwarmstedt: Die Polizei sucht den Eigentümer zu einem blau-silbernen Herrenrad des Herstellers Victoria. Das Fahrrad wurde bereits am späten Donnerstagabend in der Straße "Am neuen Lande" gesichtet und am Freitagmorgen sichergestellt. Hinweise nimmt die Wache in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

04.09.2024 / Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Wietzendorf: Unbekannte gelangten in der Zeit vom 25.08.2024 bis zum 03.09.2024 in ein Einfamilienhaus in Reddingen. Die Täter hebelten dabei ein Fenster des derzeit unbewohnten Hauses auf. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

