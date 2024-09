POL-HK: Soltau: Autofahrer mit 1,17 Promille; Munster: Am Handy und ohne Versicherung auf dem E-Scooter

Heidekreis (ots) - 03.09.2024 / Versuchter Einbruch in Kindergarten Walsrode: In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Grünstraße einzudringen. Hierfür hebelten die Täter erfolglos an den Fenstern und Türen. Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen ...

mehr