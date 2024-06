Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Sachbeschädigung alkoholisiert von entwendeten Fahrrad gestürzt

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Gegen 16:50 Uhr am Sonntag konnte durch aufmerksame Zeugen beobachtet werden, wie ein Mann in der Wormser Landstraße ein unverschlossenes Fahrrad entwendete. Mit diesem Fahrrad fuhr der 34-jährige Täter auf dem Fahrradweg in Richtung Stadtmitte davon. Hierbei trat der Mann während der Fahrt gegen den Außenspiegel eines geparkten PKW und kam anschließend zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der 34-Jährige und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Da von dem Täter Alkoholgeruch ausging, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 500 Euro

Der Eigentümer des entwendeten Fahrrads ist bislang nicht bekannt. Es handelt sich um ein türkisfarbenes Damenrad der Marke "BTWIN". Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Das Fahrrad kann gegen einen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell