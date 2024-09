POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Wieslauterstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei parkenden Fahrzeugen, bei dem ein Beifahrer seine Fahrzeugtür gegen das daneben abgestellte Fahrzeug schlug. In Folge dessen gerieten die beiden Fahrzeugführer in einen verbalen Streit, worauf der 64-jährige ...

