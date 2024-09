Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheitsfahrt und Beleidigung von Polizeibeamten

Landau (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Wieslauterstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei parkenden Fahrzeugen, bei dem ein Beifahrer seine Fahrzeugtür gegen das daneben abgestellte Fahrzeug schlug. In Folge dessen gerieten die beiden Fahrzeugführer in einen verbalen Streit, worauf der 64-jährige Audi-Fahrer ohne seinen Beifahrer wegfuhr. Bei einer anschließenden Überprüfung des Audi-Fahrers an seiner Wohnanschrift konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Da der 64-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte und angab, dass er erst zuhause Alkohol konsumiert habe, wurde er zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Fahrt zur Polizeidienststelle beleidigte der 64-Jährige zudem die Polizeibeamten.

