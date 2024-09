Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Gommersheim (ots)

Sachschaden in der Höhe von mehreren tausenden Euro und ein verletzter Sozius waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Nachmittag des 07.09.2024 zwischen einem PKW und einem Motorrad. Gegen 16:30 Uhr befuhr die 43-jährige Kraftfahrzeugführerin die Bahnhofstraße in Gommersheim in Richtung Böbingen. Zeitgleich befuhr der 48-jährige Motorradfahrer mit seinem 21-jährigen Sozius die Kirchstraße von Freisbach aus kommend. In Höhe der Kreuzung übersah die Kraftfahrzeugführerin den Motorradfahrer und es kam zum folgenschweren Zusammenstoß. Durch die Kollision entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Sozius erlitt dadurch Schmerzen im Rücken.

