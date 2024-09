Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kellerabteile

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Germersheim alle Vorhängeschlösser der Kellerabteile aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten vorwiegend Werkzeug. Da sich noch nicht alle Geschädigten bei der Polizei gemeldet haben, ist die Höhe des Gesamtschadens bislang nicht bekannt. Vor Ort wurde durch die Polizei Germersheim eine Spurensuche durchgeführt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

