POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der B38

Landau (ots) - Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Landau. Gegen 11.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die Johannes-Kopp-Straße in Landau in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Marie-Curie-Straße wollte ein 41-jähriger VW-Fahrer über die Johannes-Kopp-Straße in die Marie-Curie-Straße ...

