Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall mit leicht verletzten Motorradfahrer

Landau (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Landau. Gegen 11.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die Johannes-Kopp-Straße in Landau in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Marie-Curie-Straße wollte ein 41-jähriger VW-Fahrer über die Johannes-Kopp-Straße in die Marie-Curie-Straße einfahren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Gegen den 41-jährigen VW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

