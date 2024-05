Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autos zerkratzt

Ahaus (ots)

Tatorte: Ahaus, 1. Schloßstraße/Kirmesplatz; 2. Heeker Straße;

Tatzeiten: 28.05.24, 1. zwischen 10.15 und 12.15 Uhr; 2. zwischen 12.40 und 13.30 Uhr;

Am Dienstag wurde an zwei Autos der Lack zerkratzt und so mutwillig den Geschädigten ein Sachschaden zugefügt. Tat 1 trug sich zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Kirmesplatz und Tat 2 zwischen 12.40 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Heeker Straße zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

