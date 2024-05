POL-BOR: Bocholt - Hauswand beschädigt und geflüchtet

Ahaus - Vreden (ots) - Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße und Vreden, Wüllener Straße; Tatzeit: 27.05.2024, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr; Bisher unbekannte Taschendiebe erbeuteten in Ahaus und Vreden zwei Geldbörsen, die sie unbemerkt aus Handtaschen entwendeten. Eine 63-jährige Ahauserin stellte im Kassenbereich eines Discounters an der Coesfelder Straße in Ahaus fest, dass ihr braunes Lederportemonnaie aus ihrer am ...

