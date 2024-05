Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pferd musste eingeschläfert werden

Tierärztin diagnostiziert eine Stichverletzung

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Hörsteloe;

Tatzeit: zwischen 27.05.24, 22.00 Uhr, und 28.05.24, 09.20 Uhr;

Am Dienstagmorgen stellte eine Zeugin gegen 09.20 Uhr fest, dass ein Pferd (Deutsches Reitpferd, schwarz, zwei Jahre alt) offenbar schwer verletzt war. Sie informierte sofort die Geschädigte und eine Tierärztin. Diese musste das Tier wegen der Schwere der Verletzungen an Ort und Stelle einschläfern.

Die Tierärztin diagnostizierte eine tiefe Stichverletzung im Brustbereich des Tieres. Das Pferd hatte zwar einen Zaun durchbrochen, dabei war die Verletzung aber nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht entstanden. Vielmehr geht die Tierärztin von einer gezielt zugefügten Stichverletzung aus, in dessen Folge das Pferd in Panik geraten und gegen den Zaun gerannt ist.

Die Ermittlungen der Kripo Ahaus dauern an. Wer am Tatort (Pferdewiese im Bereich Hörsteloe 41) verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell