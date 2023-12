Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebe bestehlen Seniorin in Wohnung

Hamm-Uentrop (ots)

Zwei Trickdieben gelang es am Donnerstag, 30. November, eine Seniorin in ihrer Wohnung am Friedrich-Gruß-Weg zu bestehlen.

Gegen 16.20 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer in dem Mehrfamilienhaus an ihrer Wohnungstür und gaben vor, etwas reparieren zu müssen.

Die 88-Jährige ließ die Männer in die Wohnung. Während ein Tatverdächtiger die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, ging sein Mittäter ins Schlafzimmer und steckte den dort abgelegten Modeschmuck und Bargeld ein. Anschließend verschwanden beide schnell aus der Wohnung.

Die gesuchten Trickdiebe können nur vage beschrieben werden: Einer ist schlank, der andere kräftig, beide sind etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß.

Hinweise auf die beiden Männer nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

