LPI-GTH: Betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt

Arnstadt (ots) - In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde in ein Schnellrestaurant auf dem Lindenplatz eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen einen Tresor auf und entnahmen daraus die Tageseinnahmen sowie Wechselgeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen unter der ...

