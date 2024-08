Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eine Person leicht mittels Messer verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 26.08.2024 kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einer Körperverletzung in Waltershausen. Mehrere Anwohner teilten einen Streit zwischen verschiedenen Personen mit. Vor Ort wurde ersichtlich, dass ein 27-jähriger somalischer Bürger im Streit mit einem 46-jährigen Deutschen diesen bedroht und mit einem Messer leicht verletzt hatte. Die anwesenden Personen waren teils alkoholisiert. Inwieweit dies die Tat auslöste oder begünstigte, wird derzeit geprüft. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Gotha und der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf und sicherten Beweise. Der Täter ist polizeilich bereits bekannt. Er wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wird durch die Staatsanwaltschaft Erfurt geprüft, ob die Gründe für einen Haftantrag vorliegen. (sp)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell