Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Tonnen Stahlträger entwendet

Arnstadt (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Betriebsleiter eines Kieswerkes über eine Beschädigung des Zaunes informiert. Er begab sich daraufhin vor Ort und stellte fest, dass insgesamt acht bis zehn sogenannte Querträger einer Siebmaschine entwendet wurden. Ein Träger hatte dabei eine Länge von über zwei Metern und ein Gewicht von circa 200 kg. Insgesamt wurde der Beuteschaden mit etwa 700 Euro angegeben. Bereits am 28.06.2024 kam es am selben Tatort zu einem ähnlichen Diebstahlsdelikt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter der Bezugsnummer 0220771/2024 zu melden. (mla)

