Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Spende der Provinzial Geschäftsstelle Olsberg an Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Olsberg (ots)

Der Geschäftsstellenleiter Jürgen Mues der Provinzial Geschäftsstelle Mues und Potthoff in Olsberg, hat am 17. Juli 2024 den Kinderfeuerwehrwarten und Betreuern am Feuerwehrhaus in Olsberg 190 Paar Schutzhandschuhe, Infobroschüren und einen Scheck über 300,-EUR übergeben. "Eine kleine Starthilfe für die Nachwuchsretter" so Jürgen Mues. 70 Paar der kleinen Handschuhe gehen an die Löschfüchse, damit sie sich schon an das wichtige Tragen von Schutzkleidung später im Einsatz bei der Feuerwehr gewöhnen können. Etwas größer fallen die 120 Paar für die Jugendfeuerwehren im ganzen Stadtgebiet aus. Jeweils 100,-EUR gehen in die Kassen der Löschfüchse in Bruchhausen, Wulmeringhausen und beim Löschzug Bigge - Olsberg, womit Ausflüge oder Unternehmungen finanziert werden können. Die Feuerwehr bedankt sich für die großzügige Spende in die wichtige Jugendarbeit im Ehrenamt.

