FF Olsberg: Grillfest als Dankeschön für Retter in Olsberg - Bruchhausen

Olsberg (ots)

Bei einem Ausflug an die Bruchhauser Steine am 19. März 2023 stürzte der damals 7-jährige Felix und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Die Löschgruppe Bruchhausen, der Rettungsdienst und Notarzt waren damals vor Ort. Der junge Patient wurde an der Unfallstelle Transportfähig gemacht, aus dem unwegsamen Gelände getragen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Nach wenigen Tagen konnte der kleine Felix das Krankenhaus wieder verlassen, er hatte Glück im Unglück. Heute erinnert nur noch eine kleine Narbe am Kopf an das Erlebte. Seine Eltern, Meike und Alexander Sieg aus Elleringhausen haben sich jetzt für die Hilfe bei allen Rettern bedankt. Sie luden zu einem Grillabend an die Bruchhauser Steine ein. Bei Bratwurst und kühlen Getränken sprach man bei sonnigem Wetter über den damaligen Einsatz. Eine sehr schöne Geste, wie sich alle Helfer einig waren. Herzlichen Dank sagen alle Beteiligten für den schönen Abend unter den Bruchhauser Steinen.

