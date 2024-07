Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Messer in der Mittelkonsole, Schlagstock im Handschuhfach, Schlagring in der Hosentasche

Görlitz, BAB4 (ots)

Die Kontrolle eines 24-Jährigen bzw. seines Fahrzeuges endete am Samstagmittag mit einer Strafanzeige. Dem Mann wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Ihm werden ein Springmesser, ein Teleskopschlagstock sowie ein Schlagring zugeordnet. Dabei sind das Messer in der Mittelkonsole, der Schlagstock im Handschuhfach des Pkw entdeckt worden. Den Schlagring trug der in der Nähe von Dresden wohnenden Beschuldigte in der Hosentasche. Nach entsprechender Sicherstellung der genannten Waffen verließ er am Nachmittag die Grenzkontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße.

