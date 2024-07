Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bürgerhinweis führt zum Aufgriff

Deschka, Gemeinde Neißeaue (ots)

Am Mittwochmorgen teilte eine aufmerksame Bürgerin der Dienststelle mit, dass sie in der Ortslage Deschka (Gemeinde Neißeaue) drei Personen mit vermutlichem Migrationshintergrund gesehen habe bzw. diese über die Fußgänger- und Radfahrbrücke nach Deutschland gekommen seien.

Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte gegen 09.00 Uhr in der Auenstraße drei Männer aus Afghanistan (22, 23, 24). Das Trio wurde in Gewahrsam genommen und noch am gleichen Abend nach Polen zurückgewiesen.

Neben Anzeigen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise ist der 22-Jährige zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung angezeigt worden. Gegenüber den Beamten hatte er sich mit einer gefälschten afghanischen ID-Karte ausgewiesen.

