Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ukrainische Taxifahrerin reist selbst unerlaubt, zudem mit Geschleusten an Bord ein

Görlitz, BAB4 (ots)

Bereits am Freitag zog eine Ukrainerin (25) den Verdacht des Einschleusens auf sich.

Die Frau war am Nachmittag mit ihrem polnischen Taxi in der Kontrollspur auf der Autobahn bei Görlitz zur Einreise nach Deutschland erschienen. In ihrem Fahrzeug saß sie allerdings nicht alleine. Zwei Inder (24, 28) waren in Breslau zugestiegen und wollten nun von ihr bzw. mit dem Taxi nach Dresden gebracht werden. Daraus wurde jedoch nichts. Während die beiden Fahrgäste lediglich polnische Aufenthaltstitel und keine Reisepässe besaßen, verhielt sich der Fall bei der in Polen lebenden 25-Jährigen umgekehrt - sie konnte ihren ukrainischen Reisepass vorlegen, ihr polnischer Aufenthaltstitel war dagegen abgelaufen.

Letztlich hätten also alle drei ein Visum benötigt. Insofern wurden die Ukrainerin und die Inder wegen unerlaubter Einreise angezeigt. Darüber hinaus kassierte die Taxifahrerin eine Anzeige wegen Einschleusens. Am Abend wurde das Trio nach Polen zurückgewiesen.

