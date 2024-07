Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240715 - 0713 Frankfurt - Praunheim: Sachbeschädigung, Beleidigung und Hitlergruß - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des Montags (15. Juli 2024) nahm die Polizei einen 43-jährigen Mann fest, welcher zuvor in einer Moschee in der Praunheimer Landstraße das Blumenbeet zertrat und die Außenwand mit Kreide beschmierte.

Bisherigen Erkenntnissen zur Folge habe der Tatverdächtige im Zeitraum zwischen 00:35 Uhr und 03:30 Uhr die Pflanzen des Blumenbeetes, welches von der Moschee angelegt worden sei, zertreten. Weiter habe der 43-Jährige die Außenwand sowohl mit Kreide, als auch mit grüner Farbe beschmiert. Der Imam der Moschee sei zudem vom Tatverdächtigen beleidigt worden.

Zunächst habe sich der 43-Jährige in unbekannte Richtung entfernt. Sodann habe der Imam den an der Bushaltestelle schlafenden Mann auffinden können. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen, welcher während der Festnahme den Hitlergruß zeigte und diverse verfassungswidrige Parolen äußerte, gegen 05:15 Uhr fest. Die Streife brachte ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

