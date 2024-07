POL-F: 240715 - 0712 Frankfurt - Innenstadt: Queerfeindliche Beleidigung

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Samstag (13. Juli 2024) auf Sonntag (14. Juli 2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goldsteinstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, eine Person wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro. Gegen 00:40 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand in ...

mehr