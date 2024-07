Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240715 - 0711 Frankfurt - Niederrad: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Samstag (13. Juli 2024) auf Sonntag (14. Juli 2024) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goldsteinstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, eine Person wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro.

Gegen 00:40 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand in seiner Wohnung und informierte die Rettungskräfte, die kurz danach eintrafen. Bei dem eigenständigen Versuch den Brand zu löschen, zog er sich eine geringe Rauchgasvergiftung zu.

Einsatzkräfte öffneten umliegende Wohnungen im 4. und 5. Stock, um potenziell anwesende Bewohner vor Gefahren zu schützen. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, ohne dass weitere Personen verletzt wurden. Mehrere angrenzende Wohnungen wurden jedoch durch den Brand beziehungsweise der Rauchentwicklung beschädigt, sodass sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf ca. 500.000 Euro beläuft.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird aktuell von einer fahrlässigen Brandstiftung durch eine brennende, unbeaufsichtigte und stehengelassene Kerze ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell