LPI-GTH: Palmendieb gesucht

Eisenach (ots) - Ein 40-Jähriger wurde gestern Abend in der Straße "Am Schäferborn" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der bei dem Fahrradfahrer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ...

mehr