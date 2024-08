Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholfahrt und offener Haftbefehl

Eisenach (ots)

Ein 40-Jähriger wurde gestern Abend in der Straße "Am Schäferborn" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der bei dem Fahrradfahrer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl mit einer offenen Geldbuße vorlag. Er konnte eine Erzwingungshaft durch Begleichen des Betrags noch am Abend abwenden. (ah)

